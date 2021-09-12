Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября состоится финал US Open у мужчин.
На корт выйдут лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и второй сеяный Даниил Медведев из России. Время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее теннисисты провели восемь матчей, серб выиграл пять поединков, в том числе оба на турнирах Grand Slam.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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