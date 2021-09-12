«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» в матче четвертого тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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