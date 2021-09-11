В субботу, 11 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса по итогам прошлого сезона заняла пятое место в английской Премьер-лиге, не сумев добыть путевку в Лигу чемпионов. Но зато «Лисы» впервые в истории выиграли Кубок Англии, после четырех фиаско в финалах в середине прошлого века.

Долгое время «Лестер» боролся и за бронзовые медали, однако в концовке чемпионата пропустил вперед «Челси» и «Ливерпуль». К слову, от «пенсионеров», которые в финале Лиги чемпионов выиграли как раз у «Манчестер Сити» (1:0), подопечные Роджерса отстали всего на одно очко.

В первых трех турах нового чемпионата подопечные Роджерса набрали шесть очков и занимают 9 место в турнирной таблице. Поражение «Лестер» потерпел во втором туре от «Вест Хэма» (1:4), а победы были одержаны над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Норвичем» (2:1). Кроме того, на старте сезона «Лисы» сенсационно победили «Манчестер Сити» (1:0) в матче за Суперкубок Англии.

«Манчестер Сити»



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Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально. Если бы не вышеупомянутое поражение в финале Лиги чемпионов, то главному тренеру «горожан» можно было бы при жизни ставить памятник возле «Этихада». Однако то поражение принесло негативных эмоций болельщикам «Ман Сити» не меньше, чем положительных уверенно выигранное чемпионство.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чего только стоит фото 24-летнего украинца Александра Зинченко после финального свистка. В целом лидер сборной Украины провел очень неплохой сезон, сыграв 32 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился двумя ассистами.

​В новом сезоне Зинченко еще ни разу не попадал в стартовый состав «Сити», лишь дважды выходил на замену. У подопечных Гвардиолы, как и у «Лестера», в активе шесть очков – благодаря уверенным победам над «Норвичем» (5:0) и «Арсеналом» (5:0), а поражение было на старте чемпионата от «Тоттенхэма». Впереди – реванш за Суперкубок.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Перейра, Амарте, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Варди, Мэддисон.

«Манчестер Сити»: Карсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.

11 сентября, суббота