Эмма РАДУКАНУ: «Мы с Лейлой сыграли хороший матч»

18-летняя теннисистка стала главной сенсацией турнира

  • 12.09.2021 07:58
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Эмма РАДУКАНУ: «Мы с Лейлой сыграли хороший матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.

После победы над Лейлой Фернандес 18-летняя спортсменка поделилась впечатлениями.

«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу и ее команду, она сыграла в невероятный теннис и обыграла некоторых лучших игроков мира. Уровень был чрезвычайно высоким, и я надеюсь, что мы сыграем друг с другом еще во многих турнирах и, надеюсь, в финалах. Что касается этих трех недель в Нью-Йорке, я бы сказала, что у меня есть такая поддерживающая команда, мой агент и все, кто дома, смотрят мою игру, большое спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет.

Спасибо за то, что заставили меня почувствовать себя как дома после моего первого квалификационного матча, вы подстегнули меня в некоторые трудные моменты, и я надеюсь, что мы с Лейлой сыграли сегодня хороший матч», - сказала Радукану.

Отметим, что Радукану установила уникальный рекорд в истории турниров серии Большого шлема.

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Источник — Daily Mirror

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