В воскресенье 12 сентября пройдет матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Мариуполь».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Одессы Геннадий Серпунько. Начало встречи в 17:00.э
«Колос» - «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Мариуполь».
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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