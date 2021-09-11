Кризис продолжается. Ювентус снова проиграл в матче Серии A

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде играл с «Наполи» и снова не смог победить. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанской команды.

В конце матча решающий гол забил Кулибали.

Команда Массимилиано Аллгери после трех туров имеет лишь 1 очко и рискует оказаться в зоне вылета.

У «Наполи» 9 пунктов и первое место.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Наполи - Ювентус 2:1

Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 - Мората, 10

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй (Малкулт, 90), Фабиан, Эльмас (Оунас, 46), Ангисса, Политано (Лосано, 72), Осимхэн (Петанья, 90), Инсинье (Зьелински, 73)

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 58), Локателли, Маккени (Рэмзи, 72), Рабьо, Бернардески, Кулусевски, Мората (Кин, 82)