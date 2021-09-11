3-й тур
Наполи
2 : 1
Ювентус
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кризис продолжается. Ювентус снова проиграл в матче Серии A

Одно очко после трех туров

  • 11.09.2021 20:58
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Кризис продолжается. Ювентус снова проиграл в матче Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде играл с «Наполи» и снова не смог победить. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанской команды.

В конце матча решающий гол забил Кулибали.

Команда Массимилиано Аллгери после трех туров имеет лишь 1 очко и рискует оказаться в зоне вылета.

У «Наполи» 9 пунктов и первое место.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Наполи - Ювентус 2:1
Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 - Мората, 10

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй (Малкулт, 90), Фабиан, Эльмас (Оунас, 46), Ангисса, Политано (Лосано, 72), Осимхэн (Петанья, 90), Инсинье (Зьелински, 73)

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 58), Локателли, Маккени (Рэмзи, 72), Рабьо, Бернардески, Кулусевски, Мората (Кин, 82)

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Источник — Sport.ua

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