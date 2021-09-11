В субботу, 11 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Арманда Марадона» состоится матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» примет «Ювентус». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Наполи»

Команда Лучано Спаллетти вошла в новый сезон Серии А победным маршем. В стартовом туре она на своем поле переиграла «Венецию» (2:0), после чего на выезде забрала три очка у «Дженоа» (2:1). Немудрено, что неаполитанцы нынче входят в лидирующую группу из пяти команд, которые на старте чемпионата Италии очковых потерь еще не познали. Впрочем, согласно дополнительным показателям «Наполи» в этой компании только пятый, но все равно его положение значительно лучше, нежели у «Ювентуса», который с одним набранным пунктом располагается лишь на 12 позиции.

К слову, во время прошедшей международной паузы «партенопейцы» провели спарринг с «Беневенто», который, как известно, по итогам предыдущего сезона вернулся в Серии В из Серии А. Встреча завершилась убедительной победой подопечных Спаллетти – 5:1.

К разочарованию болельщиков, «Наполи» будет вынужден идти на «Ювентус» не в оптимальном составе. По последним данным, партнерам в поединке не смогут помочь Мертенс, Чоффи, Лоботка, Зелинськи, Демме и Мерет.

«Ювентус»

Как уже отмечалось, «старая синьора» взяла, мягко говоря, неудачный старт в новой кампании. В 1-м туре она на выезде поделила очки с «Удинезе» (2:2), а во 2-м – в родных стенах потерпела поражение от «Эмполи» (0:1). Как итог – в активе у «Ювентуса» лишь один набранный балл, и более чем скромная 12 позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

К незавидному турнирному положению команды Массимилиано Аллегри добавляются нешуточные кадровые проблемы, которая она в настоящий момент испытывает. На сегодня в клубном лазарете «Ювентуса» находится практически целая команда. Против «Наполи» не смогут сыграть Алекс Сандро, Артур, Бентанкур, Данило, Дибала, Кайо Жорже, Куадрадо, Кьеза, Николусси и Рэмзи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Наполи» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Наполи: Оспина – Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй Мариу, Руис, Замбо-Ангисса, Элмас, Политано, Инсинье, Осимхен.

Ювентус: Щенсны – Пеллегрини, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Бернардески, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кулусевски, Мората.

11 сентября, суббота