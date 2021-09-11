Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард – о победе над «Ньюкаслом»

  • 11.09.2021 20:40
  • 947 просмотров
  • 3 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду прокомментировал свое триумфальное возвращение в «Манчестер Юнайтед» (дубль в ворота «Ньюкасла», победа 4:1):

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» – лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься.

Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем.

Горжусь тем, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!».

ВИДЕО. Первый гол Роналду за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
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    Istm
    Istm, 11.09.2021 20:52
    +2
    що сказати.
    в 36 років так повернутись в топ-клуб - респект!
    урок багатьом молодим-перспективним.
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    CheMP
    CheMP, 11.09.2021 20:48
    +5
    невероятный камбэк!
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    Олександр Витвицький
    online
    Олександр Витвицький, 11.09.2021 20:42
    +8
    Монстр, що тут додати ще)
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