Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду прокомментировал свое триумфальное возвращение в «Манчестер Юнайтед» (дубль в ворота «Ньюкасла», победа 4:1):

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» – лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься.

Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем.

Горжусь тем, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!».

ВИДЕО. Первый гол Роналду за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.