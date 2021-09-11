Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду прокомментировал свое триумфальное возвращение в «Манчестер Юнайтед» (дубль в ворота «Ньюкасла», победа 4:1):
«Мое возвращение на «Олд Траффорд» – лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься.
Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем.
Горжусь тем, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!».
ВИДЕО. Первый гол Роналду за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.
Источник — Instagram
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в 36 років так повернутись в топ-клуб - респект!
урок багатьом молодим-перспективним.
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