Эмма Радукану – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 сентября состоится женский финал Открытого чемпионата США по теннису.
В матче за титул сразятся Эмма Радукану из Великобритании (№150 WTA) и Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA). Время начала матча – в 23:00 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой только на юниорском уровне, победа на счету Радукану.
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Источник — Sport.ua
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