В воскресенье, 12-го сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и одесский «Черноморец».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр из Киева Алексей Деревинский даст стартовый свисток в 14:00.

Минай – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Черноморец», за которой можно следить здесь.