Наполи — Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус».

«Серия А стартовала позже всех, так как все наслаждались большим успехом сборной Италии на Евро. Сыграно два тура и пятерка команд со стопроцентным результатом сразу же возглавила гонку. Это «Лацио», «Рома», «Милан», «Интер» и «Наполи». Я подметил интересный факт. Из этой пятерки лишь в «Милане» остался тот же тренер, который был в прошлом сезоне. Это Стефано Пиоли, который привел команду ко второму месту. В других клубах первой пятерки произошли изменения. В «Интер» вместо Антонио Конте, который не нашел с руководством общего языка, был приглашен более сговорчивый Симоне Индзаги из «Лацио». А «Лацио» пригласил творческого тренера-романтика со своим фирменным стилем Маурицио Сарри. В «Роме» Паулу Фонсеку сменил «Особенный» Жозе Моуринью, дважды выигравший Лигу чемпионов. «Наполи» возглавил Лучано Спалетти. В Италии все будет очень интересно, несмотря на то, что Роналду и Лукаку ушли из чемпионата Италии. Сегодня итальянцы – законодатели футбольной моды в Европе. Представители Украины будут пересекаться с итальянскими клубами в еврокубках. «Шахтер» будет играть с «Интером», а «Заря» - с «Ромой».

«Наполи» – «Ювентус»! Какая интересная вывеска! В обоих командах сменились тренеры. «Наполи» возглавил Лучано Спалетти, а «Ювентус» - Массимилано Аллегри. Кстати Аллегри такой домосед в хорошем смысле. Он с 2010-го года по 2014-й возглавлял «Милан», а с 2014-го года тренировал «Ювентус». С 2021-го года Аллегри снова будет возглавлять «Юве». Но сейчас ему будет сложно, так как ушел в МЮ Роналду. Массимилиано придется внести коррективы в игровую модель с учетом ухода лидера и игроков, которые есть.

В «Ювентус» перешел из «Эвертона» форвард Мойзе Кина, который ранее играл за «Старую Синьору». Он в атаке составит конкуренцию Морате, Кьезе, Дибале, Кулусевски, Бернардески. А в среднюю линию добавился Пеллегрини. Но туринцы в двух играх взяли лишь одно очко. Они 2:2 сыграли с «Удинезе» и дома неожиданно уступили 0:1 «Эмполи». Сейчас «Ювентус» опасен и мобилизован. Он жаждет все изменить к лучшему. Правда, «Юве» к матчу подходит с кадровыми проблемами. Отмечу, что «Ювентус» в этом матче не сможет рассчитывать на восьмерых футболистов. За туринскую команду не сыграют Кьеза, Дибала, Куадрадо, Сандро, Данило и Бентанкур. Кьеза травмировался в матче за сборную Италии и присоединился к Артуру и Кайо Хорхе, которые также восстанавливаются от повреждений. Но зато Рэмзи сможет сыграть с неаполитанцами.

А «Наполи» стартовал с побед над «Венецией» и «Дженоа». Кардинальных кадровых перемен у неаполитанцев не произошло. Добавился к «Наполи» Жуан Жезус, с которым Спалетти знаком по работе в «Роме». Выкуплен у «Интера» Политано. Ушел в «Марсель» Милик. Хюсай перешел в «Лацио». Лидером обороны «Наполи» является Кулибали. Каждое трансферное окно мы слышим, что Калиду хотят пригласить топ-клубы и он не против перейти. Но, вероятнее всего, загвоздка в финансовых аппетитах руководства «Наполи». А без Инсинье «Наполи» представить невозможно. Говоря «Наполи», мы говорим Инсинье. А еще есть Мертенс у неаполитанцев. Оба футболиста длительное время находятся в команде. Прогрессирует испанец Фабиан Руис, за которого «Наполи» заплатил 30 млн евро «Бетису». А поляк Зелиньски уже пять лет в команде и он тоже прогрессирует. Много надежд на нигерийца Осимхена, за которого «Наполи» заплатил «Лиллю» (Не падайте, пожалуйста! А присядьте!) 70 млн евро! За Маноласа неаполитанцы заплатили больше 30 млн евро! Я специально озвучиваю суммы трансферов, чтобы все поняли амбиции руководства «Наполи». Они приглашают именитых тренеров и квалифицированных футболистов.

А теперь представьте на минутку, каким будет матч, зная эту информацию. «Наполи» будет активнее, а «Юве» организованнее и прагматичнее. Сложно будет арбитрам, так как будут постоянные контакты. Могут быть удаления и пенальти. «Юве» не может проигрывать ни в коем случае. А «Наполи» дома очень опасен. Здесь возможен ничейный результат при хорошей игре двух команд», - сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Ювентус» состоится 11-го сентября. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.