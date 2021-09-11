Наполи — Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от поединка 3-го тура чемпионата Италии

  • 11.09.2021 08:05
  • 53 просмотра
  • 0 комментариев
Наполи — Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Наполи

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус».

«Серия А стартовала позже всех, так как все наслаждались большим успехом сборной Италии на Евро. Сыграно два тура и пятерка команд со стопроцентным результатом сразу же возглавила гонку. Это «Лацио», «Рома», «Милан», «Интер» и «Наполи». Я подметил интересный факт. Из этой пятерки лишь в «Милане» остался тот же тренер, который был в прошлом сезоне. Это Стефано Пиоли, который привел команду ко второму месту. В других клубах первой пятерки произошли изменения. В «Интер» вместо Антонио Конте, который не нашел с руководством общего языка, был приглашен более сговорчивый Симоне Индзаги из «Лацио». А «Лацио» пригласил творческого тренера-романтика со своим фирменным стилем Маурицио Сарри. В «Роме» Паулу Фонсеку сменил «Особенный» Жозе Моуринью, дважды выигравший Лигу чемпионов. «Наполи» возглавил Лучано Спалетти. В Италии все будет очень интересно, несмотря на то, что Роналду и Лукаку ушли из чемпионата Италии. Сегодня итальянцы – законодатели футбольной моды в Европе. Представители Украины будут пересекаться с итальянскими клубами в еврокубках. «Шахтер» будет играть с «Интером», а «Заря» - с «Ромой».

«Наполи» – «Ювентус»! Какая интересная вывеска! В обоих командах сменились тренеры. «Наполи» возглавил Лучано Спалетти, а «Ювентус» - Массимилано Аллегри. Кстати Аллегри такой домосед в хорошем смысле. Он с 2010-го года по 2014-й возглавлял «Милан», а с 2014-го года тренировал «Ювентус». С 2021-го года Аллегри снова будет возглавлять «Юве». Но сейчас ему будет сложно, так как ушел в МЮ Роналду. Массимилиано придется внести коррективы в игровую модель с учетом ухода лидера и игроков, которые есть.

В «Ювентус» перешел из «Эвертона» форвард Мойзе Кина, который ранее играл за «Старую Синьору». Он в атаке составит конкуренцию Морате, Кьезе, Дибале, Кулусевски, Бернардески. А в среднюю линию добавился Пеллегрини. Но туринцы в двух играх взяли лишь одно очко. Они 2:2 сыграли с «Удинезе» и дома неожиданно уступили 0:1 «Эмполи». Сейчас «Ювентус» опасен и мобилизован. Он жаждет все изменить к лучшему. Правда, «Юве» к матчу подходит с кадровыми проблемами. Отмечу, что «Ювентус» в этом матче не сможет рассчитывать на восьмерых футболистов. За туринскую команду не сыграют Кьеза, Дибала, Куадрадо, Сандро, Данило и Бентанкур. Кьеза травмировался в матче за сборную Италии и присоединился к Артуру и Кайо Хорхе, которые также восстанавливаются от повреждений. Но зато Рэмзи сможет сыграть с неаполитанцами.

А «Наполи» стартовал с побед над «Венецией» и «Дженоа». Кардинальных кадровых перемен у неаполитанцев не произошло. Добавился к «Наполи» Жуан Жезус, с которым Спалетти знаком по работе в «Роме». Выкуплен у «Интера» Политано. Ушел в «Марсель» Милик. Хюсай перешел в «Лацио». Лидером обороны «Наполи» является Кулибали. Каждое трансферное окно мы слышим, что Калиду хотят пригласить топ-клубы и он не против перейти. Но, вероятнее всего, загвоздка в финансовых аппетитах руководства «Наполи». А без Инсинье «Наполи» представить невозможно. Говоря «Наполи», мы говорим Инсинье. А еще есть Мертенс у неаполитанцев. Оба футболиста длительное время находятся в команде. Прогрессирует испанец Фабиан Руис, за которого «Наполи» заплатил 30 млн евро «Бетису». А поляк Зелиньски уже пять лет в команде и он тоже прогрессирует. Много надежд на нигерийца Осимхена, за которого «Наполи» заплатил «Лиллю» (Не падайте, пожалуйста! А присядьте!) 70 млн евро! За Маноласа неаполитанцы заплатили больше 30 млн евро! Я специально озвучиваю суммы трансферов, чтобы все поняли амбиции руководства «Наполи». Они приглашают именитых тренеров и квалифицированных футболистов.

А теперь представьте на минутку, каким будет матч, зная эту информацию. «Наполи» будет активнее, а «Юве» организованнее и прагматичнее. Сложно будет арбитрам, так как будут постоянные контакты. Могут быть удаления и пенальти. «Юве» не может проигрывать ни в коем случае. А «Наполи» дома очень опасен. Здесь возможен ничейный результат при хорошей игре двух команд», - сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Ювентус» состоится 11-го сентября. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности