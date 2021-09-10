В субботу, 11 сентября, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Саутгемптон» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Дэвида Кута из Ноттингемшира прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

Календарь для подопечных Ральфа Хазенхюттля на старте нового сезона назвать излишне простым уж точно не получится. «Святые» уже в первом туре были вынуждены играть против «Эвертона» (1:3), после чего против них был сразу же брошен «Манчестер Юнайтед» (1:1), на фоне которого на гостевую игру против «Ньюкасла» у команды уже попросту не хватило сил (2:2). Иметь всего два набранных балла в активе после трех поединков в текущем сезоне для АПЛ не является зазорным. Теряют очки все, кроме хладнокровного «Тоттенхэма», поэтому на ситуацию в турнирной таблице влияет даже малейший успех одной из команд.

Нельзя было сказать, что «Саутгемптон» каким-то особенным образом работал на трансферном рынке в межсезонье, дабы хоть как-то в последствии попытаться подняться во вторую половину турнирной таблицы, где команда не финишировала с 2017-го года. Основной акцент был сделан на смену поколений, а наиболее возрастным (32 года) из пришедших футболистов оказался небезызвестный нападающий Тео Уолкотт. С обоймой у австрийского наставника дела обстоят достаточно неплохо, но вот положительных результатов, пока что, в новом сезоне он еще не достигал.

Вест Хэм

У «железных» ситуация в турнирной таблице складывается куда лучше, чем у предстоящего соперника. Коллектив Дэвида Мойеса входит в так называемую «большую лондонскую тройку», которая оккупировала промежуточные места в четверке лучших команд страны, благодаря отсутствию поражений в предыдущих матчах. При этом, «молотобойцы» продолжают играть в результативный футбол, который при любых раскладах нравится болельщикам. Наравне с «Манчестер Сити», «Вест Хэм» сейчас – наиболее забивающая команда АПЛ, однако и пропускает этот коллектив достаточно много – пять голов.

К сожалению, украинский нападающий Андрей Ярмоленко за этими успехами своей команды наблюдает лишь со стороны. Пять минут игрового времени, размазанные неравномерным «шотландским» слоем по матчам против «Ньюкасла» (4:2), «Лестера» (4:1) и «Кристал Пэласа» (2:2), не выглядят логичным продолжением двум голевым передачам образца матчей Премьер-лиги 2 с его участием. Проблема также состоит и в том, что у нашего футболиста в предстоящей игре куда меньше шансов появиться на поле, чем у чехов Цоуфала и Соучека, против которых Андрей играл накануне в товарищеском матче на уровне сборных (1:1).

Ориентировочные составы

«Саутгемптон»: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Стефенс, Ливраменто – Ромеу, Уорд-Праус – Дженепо, Эльюнусси – Адамс, Армстронг.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Форналс, Соучек – Бенрахма, Антонио, Боуэн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, в предстоящем поединке «Вест Хэм» вновь сыграет в результативный футбол, однако остановится, вместе с соперниками, на трех забитых мячах. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» победит и ТМ 3.5 по линии Parimatch.

11 сентября, суббота