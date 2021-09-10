В субботу, 11-го сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» встретится с киевским «Динамо». Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.

«Металлист 1925» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Металлист 1925» – «Динамо» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо», за которой можно следить здесь.