В субботу, 11-го сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» встретится с киевским «Динамо». Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.
«Металлист 1925» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Металлист 1925» – «Динамо» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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