Свитолина впервые за 19 месяцев вернется в топ-4 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после Открытого чемпионата США поднимется на одну строчку в мировом рейтинге, обойдя японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить прошлогоднюю победу.



После вылета украинки с турнира ее могли опередить только две теннисистки. Но и Белинда Бенчич, и Мария Саккари, которым для этого нужен был титул, проиграли 18-летней британке Эмме Радукану.



Отметим, что предыдущий раз Свитолина была в топ-4 в редакции рейтинга от десятого февраля 2020-го года. С тех пор выше пятого места украинка не поднималась. Личный рекорд Элины – третье место.

Топ-5 будет выглядеть следующим образом: