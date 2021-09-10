Свитолина впервые за 19 месяцев вернется в топ-4 рейтинга WTA

После US Open украинка поднимется на одну позицию

  • 10.09.2021 13:47
  • 505 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина впервые за 19 месяцев вернется в топ-4 рейтинга WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после Открытого чемпионата США поднимется на одну строчку в мировом рейтинге, обойдя японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить прошлогоднюю победу.
 
После вылета украинки с турнира ее могли опередить только две теннисистки. Но и Белинда Бенчич, и Мария Саккари, которым для этого нужен был титул, проиграли 18-летней британке Эмме Радукану.
 
Отметим, что предыдущий раз Свитолина была в топ-4 в редакции рейтинга от десятого февраля 2020-го года. С тех пор выше пятого места украинка не поднималась. Личный рекорд Элины – третье место.

Топ-5 будет выглядеть следующим образом:

  1.  Эшли Барти (10075 очков)
  2.  Арина Соболенко (7720)
  3.  Каролина Плишкова (5315)
  4.  Элина Свитолина (4860)
  5.  Наоми Осака (4796)
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly
    online
    vitaly, 10.09.2021 13:59
    0
    vital, 10.09.2021 13:54
    Цікаво а Підсумковий у поточному році заплановано зіграти?
    Заплановано. Але в так званій "WTA Race" Світоліна всього лише 13а на сьогодні.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 10.09.2021 13:54
    0
    Цікаво а Підсумковий у поточному році заплановано зіграти?
    Ссылка
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