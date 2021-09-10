Свитолина впервые за 19 месяцев вернется в топ-4 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после Открытого чемпионата США поднимется на одну строчку в мировом рейтинге, обойдя японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить прошлогоднюю победу.
После вылета украинки с турнира ее могли опередить только две теннисистки. Но и Белинда Бенчич, и Мария Саккари, которым для этого нужен был титул, проиграли 18-летней британке Эмме Радукану.
Отметим, что предыдущий раз Свитолина была в топ-4 в редакции рейтинга от десятого февраля 2020-го года. С тех пор выше пятого места украинка не поднималась. Личный рекорд Элины – третье место.
Топ-5 будет выглядеть следующим образом:
- Эшли Барти (10075 очков)
- Арина Соболенко (7720)
- Каролина Плишкова (5315)
- Элина Свитолина (4860)
- Наоми Осака (4796)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.