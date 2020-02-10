Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 23 позиции

Прошлая неделя у женщин была посвящена матчам Кубка Федерации, который не приносят очков в рейтинг WTA. Проводились только турниры ITF, из-за чего изменения в верхних эшелонах практически нулевые.

Первая десятка осталась прежней, но на этой неделе могут быть изменения. Элине Свитолиной нужно защищать сразу 185 очков за прошлогодний турнир в Дохе и если она не выйдет в Хуахине хотя бы в полуфинал, то опуститься на шестую позицию в мировой классификации.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то наибольшего прогресса добилась Ангелина Калинина, которая пробилась в финал 100-тысячника в Мидленде.

Украинки в рейтинге WTA

Топ-8 Чемпионской гонки, по итогам которой будет формироваться состав Итогового турнира, после австралийской серии выглядит вот так.

Чемпионская гонка WTA