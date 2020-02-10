Калинина назвала причину снятия с крупнейшего финала в своей карьере

23-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (№159 WTA) назвала причину, из-за которой она снялась с финального поединка турнира серии ITF в американском Мидленде с призовым фондом $100 тысяч.



«Я думала о том, чтобы сняться с турнира после полуфинала в субботу. Когда я пошла в раздевалку, то моя стопа уже будто горела, она была красной. Так что еще в субботу я подумала, что играть в воскресенье будет невозможно.



Но я тем не менее старалась что-то предпринять, я пила противовоспалительные таблетки, однако через три часа стало даже хуже. Ночью мне совсем не удалось поспать. К сожалению, на следующий день ситуация никак не изменилась в лучшую сторону, напротив, стало только хуже.



Мне очень жаль, что я не смогла выступить в финале. Но если ты не можешь ходить, то как вообще сможешь выйти на корт? Думаю, с моей стороны было бы непрофессионально отыграть один гейм, после которого оказалось бы, что я не могу играть. Лучше сказать это напрямую и огласить заранее. Потому что зрители приходят посмотреть на качественный теннис, а не на то, как кто-то страдает. На мой взгляд, честно будет поступить именно так.



Думаю, мне даже понадобится целая неделя отдыха, чтобы я могла полностью восстановиться, потому что мне нельзя нагружать ногу. Хардовые корты бывают очень жесткими и на них трудно играть, но такое случается. К сожалению, на этот раз это случилось в финале», – цитирует Калинину Midland Daily News.



Отметим, что вместо финала чемпионка Шелби Роджерс провела выставочный матч с бельгийкой Яниной Викмайер, которая в Мидленде сумела дойти до четвертьфинальной стадии.