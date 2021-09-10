РБ Лейпциг - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

В субботу, 11 сентября, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге вместимостью 44 345 зрителей состоится матч четвертого тура немецкой Бундеслиги между местным «Лейпцигом» и мюнхенской «Баварией». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Интерес к матчу подогревает фактор Юлиана Нагельсмана, который летом сменил «Лейпциг» на «Баварию». Молодой специалист будет противостоять своей бывшей команде – это всегда интересно.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» не совсем убедительно начали новый сезон. «Ред Булл» по итогам трех туров имеет в своем активе лишь три очка. «Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт», однако на выезде минимально проиграл «Майнцу» и «Вольфсбургу». Явно не такого старта сезона ждали болельщики и руководство команды из Лейпцига. С приходом на тренерский мостик Джесси Марша команда пока не может найти свою игру. Несмотря на это, думается, что еще все впереди, и «Лейпциг» обязательно будет бороться за самые высокие места.

Также «Ред Булл» уже прошел «Зандхаузен» и вышел в 1/16 финала Кубка Германии, где сыграет с «Бабельсбергом 03». Также «Лейпциг» уже в среду стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Манчестер Сити». Также в их группе «ПСЖ» и «Брюгге», поэтому подопечным Марша будет крайне тяжело бороться за выход в плей-офф.

Не примут участие в этой встрече из-за повреждений Йошко Гвардиол, Петер Гулачи, Сидни Рабигер, Марсело Сараччи и Марсель Хальстенберг.

«Бавария»

Действующие чемпионы Германии начали путь к новому трофею с ничьи с Гладбахом и побед над «Кельном» и «Гертой». Сейчас в активе мюнхенцев семь очков и третья позиция. Они, как и всегда, являются безусловными фаворитами сезона и любое место, кроме первого, для них будет считаться провалом.

Также «Бавария» уже выиграла у Дортмунда Суперкубок Германии, а также забила 12 мячей в ворота «Бремера» в Кубке страны, где следующим соперником будет «Боруссия» из Менхенгладбаха. Подопечные Юлиана Нагельсмана также в среду стартуют в сильнейшем турнире Европы матчем против «Барселоны». Остальные соперники по группе – «Бенфика» и «Динамо».

В лазарете у «Баварии» находятся Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Они пропустят этот поединок.

История встреч

Соперники провели между собой лишь 12 матчей. «Бавария» одержала шесть побед, пять матчей завершились вничью, а «Лейпциг» смог выиграть лишь один раз.

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Мукиеле, Адамс, Хайдара, Нкунку, Форсберг, Собослаи, Силва.

«Бавария»: Нойер, Сарр, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горетцка, Мюллер, Сане, Гнабри, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.22 по линии Parimatch.

11 сентября, суббота