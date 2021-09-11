Левандовски забил в 14 матче подряд, Бавария обыграла Лейпциг

В матче 4-го чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Лейпциг» 4:1. Отметим гол форварда Роберта Левандовски, который забивает в 14 подряд встречах Бундеслиги.
За этот отрезок поляк оформил 23 гола.
«Бавария» набрала 10 очков и занимает 2-е место.
Чемпионат Германии. 4-й тур
Лейпциг - Бавария 1:4
Голы: Ляймер, 58 - Левандовски, 12 (с пен), Мусиала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотинг, 90
Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 59), Ляймер, Кампф, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 59), Шоболчай, Андре Силва (Поульсен, 71)
Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Горецка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Гнабри (Мусиала, 45), Сане, Левандовски (Чупо-Мотинг, 59)
Источник — Sport.ua
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