4-й тур
РБ Лейпциг
1 : 4
Бавария
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Левандовски забил в 14 матче подряд, Бавария обыграла Лейпциг

Мюнхенская команда выиграла на выезде

  • 11.09.2021 21:26
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  • 1 комментарий
Левандовски забил в 14 матче подряд, Бавария обыграла Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Лейпциг» 4:1. Отметим гол форварда Роберта Левандовски, который забивает в 14 подряд встречах Бундеслиги.

За этот отрезок поляк оформил 23 гола.

«Бавария» набрала 10 очков и занимает 2-е место.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Лейпциг - Бавария 1:4
Голы: Ляймер, 58 - Левандовски, 12 (с пен), Мусиала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотинг, 90

Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 59), Ляймер, Кампф, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 59), Шоболчай, Андре Силва (Поульсен, 71)

Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Горецка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Гнабри (Мусиала, 45), Сане, Левандовски (Чупо-Мотинг, 59)

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 11.09.2021 21:57
    0
    Роб топар нереальний!
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