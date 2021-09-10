Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пижонство значит, что игроки не уважают тренера»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об и.о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове после товарищеского матча с Чехией (1:1).

«Не хочу критиковать Петракова, потому что у него не было времени, а теперь все игры надо выиграть. Хотя состав сборной остался тем же. Сейчас добавилось несколько новых игроков, но думаю, что ни чехов, ни Казахстан это не волнует.

Меня настораживает то, что против Чехии все хотели сыграть красиво. Попросту говоря, пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера», — считает Леоненко.