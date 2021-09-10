Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пижонство значит, что игроки не уважают тренера»

В матче с Чехией игроки сборной Украины много пижонили, считает специалист

  • 10.09.2021 10:44
  • 1231 просмотр
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пижонство значит, что игроки не уважают тренера»
© УАФ

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об и.о. главного тренера сборной Украины Александре Петракове после товарищеского матча с Чехией (1:1).

«Не хочу критиковать Петракова, потому что у него не было времени, а теперь все игры надо выиграть. Хотя состав сборной остался тем же. Сейчас добавилось несколько новых игроков, но думаю, что ни чехов, ни Казахстан это не волнует.

Меня настораживает то, что против Чехии все хотели сыграть красиво. Попросту говоря, пижонили. А пижонство означает, что игроки не уважают тренера», — считает Леоненко.

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Источник — Sports.kz

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    online
    axylinam, 10.09.2021 11:04
    +2
    alefteev77, 10.09.2021 10:59
    Проблема с этим в.о. и контрактом на непонятный срок. Петракову не позавидуешь, ибо быдловатых и высокомерных футболистов у нас хватает. Они же перед Шевченко пресмыкались, а теперь смотрят на Петракова высокомерно, ибо они же герои - в 1/4 евро дошли, хотя посредственно.
    В мировом масштабе 1/4-это вообще не достижение ,в своё время чемпионат Европы выиграла маленькая страна Чехия, кроха Греция, Дания, сборная совка заняла второе место и вся страна вместе с футболистами и тренерами восприняла это как неудачу
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.09.2021 10:59
    +2
    Проблема с этим в.о. и контрактом на непонятный срок. Петракову не позавидуешь, ибо быдловатых и высокомерных футболистов у нас хватает. Они же перед Шевченко пресмыкались, а теперь смотрят на Петракова высокомерно, ибо они же герои - в 1/4 евро дошли, хотя посредственно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.09.2021 10:55
    +1
    Зинченко в первую очередь. То ржет как лошадь во время игры, то пешком ходит с капитанской повязкой.
    -
    Яремчук звезду поймал, высокомерным, но и интеллекта мало, а поэтому забавно сказал в интервью "Мне тренер должен помогать забивать голы, а ему помогу". Вообще оборзел.
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