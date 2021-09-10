Аргентина
3 : 0
Боливия
10.09.2021, FT

Аргентина – Боливия – 3:0. Феерия Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора на чемпионат мира

  • 10.09.2021 08:04
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Аргентина – Боливия – 3:0. Феерия Месси. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины разгромила национальную команду Боливии со счетом 3:0. Лионель Месси оформил хет-трик и побил рекорд Пеле.

Смотрите видео голов и обзор матча: 

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
64' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
14' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник — Sport.ua

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