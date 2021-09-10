В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины разгромила национальную команду Боливии со счетом 3:0. Лионель Месси оформил хет-трик и побил рекорд Пеле.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.