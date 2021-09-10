Месси – рекордсмен! Лионель побил рекорд Пеле и принес Аргентине победу

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины разгромила национальную команду Боливии со счетом 3:0.

Хет-триком отличился лидер аргентинцев Лионель Месси, который благодаря этому обошел легендарного форварда сборной Бразилии Пеле по голам за национальную команду.

Теперь в активе Месси 79 голов за сборную, у Пеле на два мяча меньше. У Лионеля самый высокий показатель среди всех южноамериканских игроков в истории международного футбола.

В параллельном поединке сборная Колумбии выиграла у Чили со счетом 3:1.

Квалификация ЧМ-2022

Аргентина – Боливия – 3:0

Голы: Месси, 14, 64, 88.

Колумбия – Чили

Голы: Борха, 19, 20. Диас, 74. – Менесес, 56

Турнирная таблица