Месси – рекордсмен! Лионель побил рекорд Пеле и принес Аргентине победу

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины разгромила национальную команду Боливии со счетом 3:0.
Хет-триком отличился лидер аргентинцев Лионель Месси, который благодаря этому обошел легендарного форварда сборной Бразилии Пеле по голам за национальную команду.
Теперь в активе Месси 79 голов за сборную, у Пеле на два мяча меньше. У Лионеля самый высокий показатель среди всех южноамериканских игроков в истории международного футбола.
В параллельном поединке сборная Колумбии выиграла у Чили со счетом 3:1.
Квалификация ЧМ-2022
Аргентина – Боливия – 3:0
Голы: Месси, 14, 64, 88.
Колумбия – Чили
Голы: Борха, 19, 20. Диас, 74. – Менесес, 56
Источник — Sport.ua
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