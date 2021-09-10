В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Колумбии выиграла у Чили со счетом 3:1.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Автогол забил Луис Диас (Колумбия).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Анхель Борха (Колумбия).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан Менесес (Чили).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Мигель Анхель Борха (Колумбия).
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Источник — Sport.ua
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