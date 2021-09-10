Лионель МЕССИ о побитом рекорде Пеле: «Я долго ждал этого и мечтал»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 против Боливии (3:0).
Теперь на счету Месси 79 голов за сборную. В этой игре аргентинский форвард побил рекорд легендарного Пеле (77) по голам среди игроков южноамериканских сборных.
«Я очень хотел насладиться этим. Я долго ждал этого и мечтал. Это уникальный момент, потому что это произошло после стольких ожиданий.
Лучшего места не придумать, чтобы отпраздновать это. Моя мама, мои братья — на трибуне. Им пришлось через многое пройти, и сегодня они здесь празднуют, чему я очень рад», — прокомментировал свое достижение Месси.
Источник — Twitter
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