Лионель МЕССИ о побитом рекорде Пеле: «Я долго ждал этого и мечтал»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 против Боливии (3:0).

Теперь на счету Месси 79 голов за сборную. В этой игре аргентинский форвард побил рекорд легендарного Пеле (77) по голам среди игроков южноамериканских сборных.

«Я очень хотел насладиться этим. Я долго ждал этого и мечтал. Это уникальный момент, потому что это произошло после стольких ожиданий.

Лучшего места не придумать, чтобы отпраздновать это. Моя мама, мои братья — на трибуне. Им пришлось через многое пройти, и сегодня они здесь празднуют, чему я очень рад», — прокомментировал свое достижение Месси.