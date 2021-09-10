Аргентина
3 : 0
Боливия
10.09.2021, FT

Лионель МЕССИ о побитом рекорде Пеле: «Я долго ждал этого и мечтал»

Аргентинец стал лучшим бомбардиром среди игроков южноамериканских сборных

  • 10.09.2021 07:21
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Лионель МЕССИ о побитом рекорде Пеле: «Я долго ждал этого и мечтал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 против Боливии (3:0).

Теперь на счету Месси 79 голов за сборную. В этой игре аргентинский форвард побил рекорд легендарного Пеле (77) по голам среди игроков южноамериканских сборных.

«Я очень хотел насладиться этим. Я долго ждал этого и мечтал. Это уникальный момент, потому что это произошло после стольких ожиданий.

Лучшего места не придумать, чтобы отпраздновать это. Моя мама, мои братья — на трибуне. Им пришлось через многое пройти, и сегодня они здесь празднуют, чему я очень рад», — прокомментировал свое достижение Месси.

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Источник — Twitter

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