Бразилия выиграла у Перу в матче отбора на ЧМ-2022

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Бразилии на своем поле выиграла у национальной команды Перу со счетом 2:0. Авторами голов стали Эвертон Рибейро и Неймар.
Квалификация ЧМ-2022
Бразилия – Перу – 2:0
Голы: Рибейро, 15. Неймар, 41.
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Источник — Sport.ua
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