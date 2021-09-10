Бразилия выиграла у Перу в матче отбора на ЧМ-2022

Авторами голов стали Эвертон Рибейро и Неймар

  • 10.09.2021 05:40
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Бразилия выиграла у Перу в матче отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Бразилии на своем поле выиграла у национальной команды Перу со счетом 2:0. Авторами голов стали Эвертон Рибейро и Неймар.

Квалификация ЧМ-2022

Бразилия – Перу – 2:0
Голы: Рибейро, 15. Неймар, 41.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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