Сборная Бразилии уверенно обыграла команду Перу в матче квалификации ЧМ-2022. Бразильский форвард Неймар оформил гол+пас.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
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Источник — Sport.ua
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