ЗАДОРОЖНЫЙ: «Петракову не стоит ограничиваться схемой с пятью защитниками»

Пропустив гол в компенсированное время, футболисты национальной сборной Украины вынуждены были смириться с ничейным итогом в товарищеском матче с Чехией (1:1).
Экс-игрок сборной Украины Сергей Задорожный рассказал, что ему понравилось в действиях подопечных Александра Петракова и над устранением каких уязвимых мест нужно поработать.
«Считаю, что схема 5-4-1 при нынешнем подборе исполнителей – оптимальный вариант для нашей сборной. Тем более, что эта тактическая расстановка уже давно апробирована нынешнем тренером Александром Петраковым и он знает, что необходимо делать. Мне понравились действия наших футболистов в Пльзене: динамичные, с молниеносным переходом от обороны в наступление.
Вот бы еще только избежать индивидуальных промахов из-за которых возникало напряжение у наших ворот в первом тайме и которые помогли хозяевам спастись от поражения в компенсированное время . Хочется верить, что Александр Петраков со своими помощниками поработают над ошибками и их с каждым матчем будет все меньше.
Также желательно, чтобы в арсенале сборной были и другие тактические наработки, ведь соперники - не дремлют и могут позаботиться о противоядии», - сказал Задорожный.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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