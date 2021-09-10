ЗАДОРОЖНЫЙ: «Петракову не стоит ограничиваться схемой с пятью защитниками»

Специалист – об очередной ничьей сборной Украины

  • 10.09.2021 02:23
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  • 2 комментария
ЗАДОРОЖНЫЙ: «Петракову не стоит ограничиваться схемой с пятью защитниками»
© repre.fotbal.cz

Пропустив гол в компенсированное время, футболисты национальной сборной Украины вынуждены были смириться с ничейным итогом в товарищеском матче с Чехией (1:1).

Экс-игрок сборной Украины Сергей Задорожный рассказал, что ему понравилось в действиях подопечных Александра Петракова и над устранением каких уязвимых мест нужно  поработать.

«Считаю, что  схема 5-4-1 при нынешнем подборе исполнителей – оптимальный вариант для  нашей сборной. Тем более, что эта тактическая расстановка уже давно апробирована нынешнем тренером Александром Петраковым и он знает, что необходимо делать.  Мне понравились действия наших футболистов в Пльзене: динамичные, с молниеносным переходом от обороны в наступление.

Вот бы еще только избежать индивидуальных промахов  из-за которых возникало напряжение у наших ворот в первом тайме и которые помогли хозяевам спастись от поражения  в компенсированное время . Хочется верить, что Александр Петраков со своими помощниками поработают над ошибками и их с каждым матчем будет все меньше.

Также желательно, чтобы в арсенале сборной были и другие тактические наработки, ведь соперники - не дремлют и могут позаботиться о противоядии», - сказал Задорожный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 03:37
    0
    с нашими бревнами только в пять защитников играть
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 10.09.2021 02:47
    0
    Мля, а кто это такой, Задорожный??
    Я бы лучше услышал мнение Морозючки
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