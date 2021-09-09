В пятницу 10 сентября пройдет матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец».

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 19:30.

«Александрия» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.