Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Ингулец

В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 09.09.2021 22:59
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Ингулец
© ФК Александрия

В пятницу 10 сентября пройдет матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец».

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 19:30.

«Александрия» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.  

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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