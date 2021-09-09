Ведущие лиги Европы выступили против проведения ЧМ раз в два года

Украинская Премьер-лига не вошла в число подписантов обращения

  • 09.09.2021 22:42
  • 231 просмотр
  • 0 комментариев
Ведущие лиги Европы выступили против проведения ЧМ раз в два года
© EPFL

Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) опубликовала заявление, выступив против проведения чемпионата мира каждых 2 года вместо режима раз в 4 года, как сейчас.

Документ подписали Английские АПЛ и EFL, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французские Лига 1 и Лига 2, Российская Премьер-лига, топ-лиги Португалии, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.

  • Украинская Премьер-лига не вошла в число подписантов обращения

В заявлении сказано: «Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждых два года. Лиги будут работать вместе с другими сторонами с целью не допустить принятие односторонних решений футбольными руководящими органами. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире.

Новые соревнования, обновления или расширения турниров клубов и сборных как на континентальном уровне, так и на глобальном, не являются решением текущих проблем нашей игры с учетом и без того перегруженного календаря. Футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса клубного футбола и футбола сборных, а также национального и международного клубного футбола».

Ранее идею проводить чемпионат мира среди каждых два года высказал глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности