Ведущие лиги Европы выступили против проведения ЧМ раз в два года

Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) опубликовала заявление, выступив против проведения чемпионата мира каждых 2 года вместо режима раз в 4 года, как сейчас.

Документ подписали Английские АПЛ и EFL, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французские Лига 1 и Лига 2, Российская Премьер-лига, топ-лиги Португалии, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.

Украинская Премьер-лига не вошла в число подписантов обращения

В заявлении сказано: «Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждых два года. Лиги будут работать вместе с другими сторонами с целью не допустить принятие односторонних решений футбольными руководящими органами. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире.

Новые соревнования, обновления или расширения турниров клубов и сборных как на континентальном уровне, так и на глобальном, не являются решением текущих проблем нашей игры с учетом и без того перегруженного календаря. Футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса клубного футбола и футбола сборных, а также национального и международного клубного футбола».

Ранее идею проводить чемпионат мира среди каждых два года высказал глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.