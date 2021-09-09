ЛЕОНЕНКО: «Украина начала игру с пожара, а поджигателем был Зинченко»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги товарищеского поединка Чехия — Украина (1:1).

«Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко. Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.

Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, не интересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.

Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол. Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа», — сказал Леоненко.