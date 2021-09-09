ЛЕОНЕНКО: «Украина начала игру с пожара, а поджигателем был Зинченко»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги товарищеского поединка Чехия — Украина (1:1).
«Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко. Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.
Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, не интересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.
Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол. Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа», — сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Обьясняю для идиотов ,которые блять пол жизни в профессии.
Это товарняк.
У нас резервный,а то и хрен знает ,какой 3 резервный состав.
Новый тренер.
Новая схема.
Чехи дома.
У чехов основа.
Дальше продолжать ???
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Правильно писать Леоненко бывший форвард Геолога из Тюмени, Московского Динамо, Динамо Киев и Динамо Киев 2, ЦСКА Киев и Закарпатья.
Непонятно почему он не тренер ? Наверное нет интеллекта что бы получить лицензию
Вот кому интересны его умозаключения ?
Непонятно почему он не тренер ? Наверное нет интеллекта что бы получить лицензию
Вот кому интересны его умозаключения ?
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