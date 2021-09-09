ЛЕОНЕНКО: «Украина начала игру с пожара, а поджигателем был Зинченко»

Специалист поделился впечатлениями о товарищеском матче Чехия — Украина (1:1)

  • 09.09.2021 17:40
  • 3150 просмотров
  • 14 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Украина начала игру с пожара, а поджигателем был Зинченко»
© УАФ. Александр Зинченко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги товарищеского поединка Чехия — Украина (1:1).

«Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко. Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.

Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, не интересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.

Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол. Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа», — сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 18:46
    0
    Леоненко - 12+
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    BekXan
    BekXan, 09.09.2021 18:45
    0
    Зинченко вообще последние 5 матчей какие то не понятные вещи выдаёт.
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    zhyr
    zhyr, 09.09.2021 18:41
    0
    Зінченко весь матч показував, який він авторитет. Включив Ібрагімовича (тільки не по грі)
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    nomah2
    online
    nomah2, 09.09.2021 18:34
    0
    Еще один Заховайло.
    Обьясняю для идиотов ,которые блять пол жизни в профессии.
    Это товарняк.
    У нас резервный,а то и хрен знает ,какой 3 резервный состав.
    Новый тренер.
    Новая схема.
    Чехи дома.
    У чехов основа.
    Дальше продолжать ???
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    bullyUA
    bullyUA, 09.09.2021 18:26
    0
    Бывший форвард киевского «Динамо»
    ---------
    Правильно писать Леоненко бывший форвард Геолога из Тюмени, Московского Динамо, Динамо Киев и Динамо Киев 2, ЦСКА Киев и Закарпатья.
    Ссылка
    sergrey4
    online
    sergrey4, 09.09.2021 18:24
    0
    starrier, 09.09.2021 18:20
    Как же этот КОТОЕБ надоел своими высерами
    Непонятно почему он не тренер ? Наверное нет интеллекта что бы получить лицензию
    Вот кому интересны его умозаключения ?
    Вам интересны, раз вы так реагируете
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    starrier
    starrier, 09.09.2021 18:20
    0
    Как же этот КОТОЕБ надоел своими высерами
    Непонятно почему он не тренер ? Наверное нет интеллекта что бы получить лицензию
    Вот кому интересны его умозаключения ?
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 09.09.2021 18:20
    +1
    SrnaNeSriPodNogi, 09.09.2021 18:12
    ЗИНАдин Седан такой, он и в финале ЛЧ сделал всё чтобы Гвардиола его не выиграл
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 09.09.2021 18:12
    +2
    ЗИНАдин Седан такой, он и в финале ЛЧ сделал всё чтобы Гвардиола его не выиграл
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    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 09.09.2021 18:03
    +1
    Он прав, пропасть была между сборными. Чехи пытаются играть с позиции силы а значит выиграть что то. Прессинг по всему полю , контроль мяча много ударов. Украина чисто без замыслов как получится . При такой игре ни когда ни чего не будет . Как будто в 90' окунулись. Любым составом надо пробовать играть, рисунок игры команды не сильно должен меняться.
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    Timur24
    Timur24, 09.09.2021 18:02
    -1
    Леон останній час правду рубе
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 09.09.2021 17:57
    +2
    Вітя, а я вважаю, що тобі вже давно час самому стати біля керма якоїсь команди та усім показати, як має грати футбольна команда.... Чи язиком чесати, то не мішки носити...?
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    cooperchack
    cooperchack, 09.09.2021 17:56
    +1
    Каждый остался при своём мнение в любом случае.Считаю что лучше ему молчать в тряпочку ,а не осуждать тех кто сейчас играет за сборную.
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    Heyter
    Heyter, 09.09.2021 17:53
    +3
    Как не странно,но соглашусь.
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