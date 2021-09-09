Сергей КРИВЦОВ: «Парни, возвращайтесь, дело не в вас»

Футболист сборной Украины пошутил над своими партнерами

  • 09.09.2021 14:18
  • 4649 просмотров
  • 4 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Парни, возвращайтесь, дело не в вас»
© УАФ

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов пошутил над своими партнерами по национальной команде, которые не приняли участия в товарищеском поединке с Чехией (1:1). И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков досрочно отпустил часть игроков в клубы.

«Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, возвращайтесь, дело не в вас», — написал Кривцов после матча.

В поединке с Чехией Украина упустила победу на последних секундах добавленного ко второму тайму времени. Ранее Украина в похожем стиле упустила победу над Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    garik83
    online
    garik83, 09.09.2021 15:12
    +1
    Тонко)))
    Ссылка
    джентельмен
    online
    джентельмен, 09.09.2021 14:48 (изменен)
    0
    почему Караваева не отметил?Караваева:не виновата я)он сам допинга наелся
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 09.09.2021 14:46
    +1
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 14:45
    +2
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