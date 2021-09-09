Сергей КРИВЦОВ: «Парни, возвращайтесь, дело не в вас»

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов пошутил над своими партнерами по национальной команде, которые не приняли участия в товарищеском поединке с Чехией (1:1). И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков досрочно отпустил часть игроков в клубы.

«Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, возвращайтесь, дело не в вас», — написал Кривцов после матча.

В поединке с Чехией Украина упустила победу на последних секундах добавленного ко второму тайму времени. Ранее Украина в похожем стиле упустила победу над Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.