ТЫМЧИК – о голах на последних минутах: «Не знаем уже, что с этим делать»

Защитник сборной Украины Александр Тымчик высказался после товарищеского матча с Чехией (1:1).



«Очень тяжелая игра была. В нескольких играх мы пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать. Надеемся, что эти игры уже закончились и будет позитивный результат для нас. Нам уже нельзя терять очки. Хоть эта игра и была товарищеской, но мы хотели победить», – подытожил Лев матча с Чехией Александр Тымчик.



Отметим, что на счету игрока «Динамо» в этой встрече была результативная передача.