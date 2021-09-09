ТЫМЧИК – о голах на последних минутах: «Не знаем уже, что с этим делать»

Защитник сборной Украины Александр Тымчик высказался после товарищеского матча с Чехией (1:1).
«Очень тяжелая игра была. В нескольких играх мы пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать. Надеемся, что эти игры уже закончились и будет позитивный результат для нас. Нам уже нельзя терять очки. Хоть эта игра и была товарищеской, но мы хотели победить», – подытожил Лев матча с Чехией Александр Тымчик.
Отметим, что на счету игрока «Динамо» в этой встрече была результативная передача.
Источник — Футбол 1/2/3
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