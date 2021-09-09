Назван главный Лев матча Украины против Чехии

Вчера сборная Украины сыграла вничью со сборной Чехии в товарищеском матче (1:1).
По итогам зрительского голосования награду «Лев матча», присуждаемую лучшему игроку матча, получил защитник Александр Тымчик.
Отметим, что на счету игрока «Динамо» результативная передача.
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Источник — ФК Динамо Киев
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