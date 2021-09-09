Санкции ждут только игрока. Казахстан не лишат очков за допинг Валиуллина

В четверг ФК «Тобол» подтвердил положительный результат теста на допинг у полузащитника Руслана Валиуллина, который в составе сборной Казахстана забивал Украине в отборе ЧМ-2022.



По информации источника, эта история не повлияет на результаты команды Казахстана, добытые в отборочном цикле ЧМ-2022. Санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.



Сборная Казахстана занимает последнее, пятое место в группе, набрав три очка в пяти матчах. Украина идет на второй строчке, имея в своем активе пять очков.



Напомним, что первого сентября Валиуллин в матче отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина забил два мяча в ворота украинской команды. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.