Санкции ждут только игрока. Казахстан не лишат очков за допинг Валиуллина

В четверг ФК «Тобол» подтвердил положительный результат теста на допинг у полузащитника Руслана Валиуллина, который в составе сборной Казахстана забивал Украине в отборе ЧМ-2022.
По информации источника, эта история не повлияет на результаты команды Казахстана, добытые в отборочном цикле ЧМ-2022. Санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.
Сборная Казахстана занимает последнее, пятое место в группе, набрав три очка в пяти матчах. Украина идет на второй строчке, имея в своем активе пять очков.
Напомним, что первого сентября Валиуллин в матче отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина забил два мяча в ворота украинской команды. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Правило забавное, почему от 2 игроков? Если даже один игрок может повлиять на результат (например, отметится дублем, как это и было в матче с Украиной)
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