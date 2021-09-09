Санкции ждут только игрока. Казахстан не лишат очков за допинг Валиуллина

Санкции к командам могут быть применены, если два и больше футболистов попались на допинге

  • 09.09.2021 13:30
  • 1184 просмотра
  • 4 комментария
Санкции ждут только игрока. Казахстан не лишат очков за допинг Валиуллина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Валиуллин

В четверг ФК «Тобол» подтвердил положительный результат теста на допинг у полузащитника Руслана Валиуллина, который в составе сборной Казахстана забивал Украине в отборе ЧМ-2022
 
По информации источника, эта история не повлияет на результаты команды Казахстана, добытые в отборочном цикле ЧМ-2022. Санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.
 
Сборная Казахстана занимает последнее, пятое место в группе, набрав три очка в пяти матчах. Украина идет на второй строчке, имея в своем активе пять очков.
 
Напомним, что первого сентября Валиуллин в матче отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина забил два мяча в ворота украинской команды. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 13:49
    0
    ахренеть! накачать доппингом ключевого игрока,тот выложится на все сто,команда наберёт очки,можно игрока сливать,ведь для команды никаких санкций...отличный лайфхак для сборных средненьких стран,игроки которых не играют в топах так можно в группах палки в колёса ставить за нечего делать,что и произошло сейчас
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    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 09.09.2021 13:47
    +2
    Та понятно, чё там какой-то допинг, вот если бы подозрение на ковид было... то тоже ничего не было бы, чай мы не Швейцария
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 09.09.2021 13:46
    +1
    ''Санкции к командам могут быть применены, если два и больше футболистов попались на допинге''
    Правило забавное, почему от 2 игроков? Если даже один игрок может повлиять на результат (например, отметится дублем, как это и было в матче с Украиной)
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 09.09.2021 13:42
    0
    В результате этой ситуации выиграют только прямые конкуренты Украины (Финляндия и БиГ) так как Валиуллин против них не сыграет
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