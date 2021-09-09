ЗАХОВАЙЛО: «Уважаю Петракова, но мы вернулись в позавчерашний день»

Специалист считает, что так играть нельзя

  • 09.09.2021 12:01
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  • 2 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Уважаю Петракова, но мы вернулись в позавчерашний день»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после товарищеского матча сборной Украины против Чехии (1:1).
 
«Справедливый результат на табло. Хотя чехи забили на последней минуте, но на гол наиграли. Две штанги и суперсейв Бойко. 
 
Ну а что Украина? На мой взгляд... окопный футбол. Понимаю и оправдываю этот стиль, когда играем, например, против испанцев, французов, итальянцев. Прикрываться возможным результатом? Три ничьи подряд! Слава Богу, что не проиграли. Уважаю Петракова как тренера и человека, но мы вернулись в позавчерашний день. 
 
Наши болельщики на матче были самые лучшие. Даже чешские футболисты и комментаторы после игры их хвалили», – написал Заховайло в фейсбуке.

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Комментарии
Сначала:
    nika007
    online
    nika007, 09.09.2021 12:30
    0
    trejd, 09.09.2021 12:14
    Не понимаю Заховайло. Что за эксперт. Чехи это не гибралтар и команда наша в экспериментальном составе. 20 секунд и вообще была бы победа, с Чехами на выезде.Что ещё за стон.
    По составу у нас все игроки постоянно играют в ЛЧ Динамо и Шахтер плюс Малиновский, Зинченко, Лунин, Соболь все эти команды ежегодные участники ЛЧ и играют на самом высоком уровне
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    trejd
    online
    trejd, 09.09.2021 12:14
    +3
    Не понимаю Заховайло. Что за эксперт. Чехи это не гибралтар и команда наша в экспериментальном составе. 20 секунд и вообще была бы победа, с Чехами на выезде.Что ещё за стон.
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