ЗАХОВАЙЛО: «Уважаю Петракова, но мы вернулись в позавчерашний день»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после товарищеского матча сборной Украины против Чехии (1:1).
«Справедливый результат на табло. Хотя чехи забили на последней минуте, но на гол наиграли. Две штанги и суперсейв Бойко.
Ну а что Украина? На мой взгляд... окопный футбол. Понимаю и оправдываю этот стиль, когда играем, например, против испанцев, французов, итальянцев. Прикрываться возможным результатом? Три ничьи подряд! Слава Богу, что не проиграли. Уважаю Петракова как тренера и человека, но мы вернулись в позавчерашний день.
Наши болельщики на матче были самые лучшие. Даже чешские футболисты и комментаторы после игры их хвалили», – написал Заховайло в фейсбуке.
Источник — Facebook
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