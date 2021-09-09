Эмма РАДУКАНУ: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»

Полуфиналистка US Open не ожидала добиться такого результата

  • 09.09.2021 11:19
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
Эмма РАДУКАНУ: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

18-летняя британка Эмма Радукану прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
 
«Вообще не ожидала такого результата. Билеты домой забронировала на конец квалификации. Так что теперь возникла приятная проблема.
 
Сейчас наслаждаюсь этим опытом. Сегодня на корте говорила себе: «Ты, может быть, последний раз играешь на стадионе Эша, так что показывай свой теннис и наслаждайся».
 
Только узнала, что стала первым квалифаером, который вышел в полуфинал. До этого даже понятия не имел об этом. Но сейчас я здесь не для того, чтобы гнаться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что я могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Еще даже не задумывалась о следующем матче», – сказала Радукану.

Отметим, что в полуфинале британка сразится против Марии Саккари из Греции.

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Источник — US Open

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bogdan Skaskiv
    online
    Bogdan Skaskiv, 09.09.2021 11:48
    -2
    Хотілось би побачити фінал двох молодих сенсацій замість битви двох термінаторів
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