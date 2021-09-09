Эмма РАДУКАНУ: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»

18-летняя британка Эмма Радукану прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.



«Вообще не ожидала такого результата. Билеты домой забронировала на конец квалификации. Так что теперь возникла приятная проблема.



Сейчас наслаждаюсь этим опытом. Сегодня на корте говорила себе: «Ты, может быть, последний раз играешь на стадионе Эша, так что показывай свой теннис и наслаждайся».



Только узнала, что стала первым квалифаером, который вышел в полуфинал. До этого даже понятия не имел об этом. Но сейчас я здесь не для того, чтобы гнаться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что я могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Еще даже не задумывалась о следующем матче», – сказала Радукану.

Отметим, что в полуфинале британка сразится против Марии Саккари из Греции.