Корниенко стал лучшим игроком матча Чехия – Украина по версии InStat

Cборная Украины сыграла вничью с командой Чехии (1:1) в контрольном матче.

По оценкам InStat лучшим игроком стал защитник украинской команды Виктор Корниенко. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе футболиста «Шахтера» 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.

В число лучших игроков сборной Украины вошли Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).

Отметим, что Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную.