Корниенко стал лучшим игроком матча Чехия – Украина по версии InStat

Cборная Украины сыграла вничью с командой Чехии (1:1) в контрольном матче.
По оценкам InStat лучшим игроком стал защитник украинской команды Виктор Корниенко. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе футболиста «Шахтера» 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.
В число лучших игроков сборной Украины вошли Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).
Отметим, что Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную.
Источник — zbirna.com
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