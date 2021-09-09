Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную

Украина сыграла вничью в матче с Чехией (1:1).
22-летний защитник Виктор Корниенко свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперников. Он стал 17-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны. Чтобы открыть голевой счет Корниенко понадобилось менее получаса - 27 минут. Быстрее забивали первый мяч только семеро новичков, а из тех, кто выходил на игру в стартовом составе - четверо.
Самые быстрые голы дебютантов сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.10.2011
|
ТМ
|
Евгений СЕЛИН
|
Болгария (д)
|
7'
|
3:0
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Беларусь (г)
|
11'*
|
1:1
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Даниил СИКАН
|
Казахстан (г)
|
11'*
|
2:2
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Андрей ГУСИН
|
Хорватия (г)
|
12'*
|
1:3
|
08.09.2004
|
ЧМ
|
Алексей БЕЛИК
|
Казахстан (г)
|
15'
|
2:1
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Андорра (д)
|
18'
|
5:0
|
22.05.2014
|
ТМ
|
Иван ОРДЕЦ
|
Нигер (д)
|
20'
|
2:1
|
08.09.2021
|
ТМ
|
Виктор КОРНИЕНКО
|
Чехия (г)
|
27'
|
1:1
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Беларусь (г)
|
29'*
|
2:0
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
Грузия (д)
|
30'*
|
4:0
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Узбекистан (д)
|
30'
|
2:1
* после выхода на замену.
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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