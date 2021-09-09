Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную

Украина сыграла вничью в матче с Чехией (1:1).

22-летний защитник Виктор Корниенко свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперников. Он стал 17-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны. Чтобы открыть голевой счет Корниенко понадобилось менее получаса - 27 минут. Быстрее забивали первый мяч только семеро новичков, а из тех, кто выходил на игру в стартовом составе - четверо.

Самые быстрые голы дебютантов сборной Украины

Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 07.10.2011 ТМ Евгений СЕЛИН Болгария (д) 7' 3:0 28.10.1992 ТМ Юрий МАКСИМОВ Беларусь (г) 11'* 1:1 01.09.2021 ЧМ Даниил СИКАН Казахстан (г) 11'* 2:2 26.06.1993 ТМ Андрей ГУСИН Хорватия (г) 12'* 1:3 08.09.2004 ЧМ Алексей БЕЛИК Казахстан (г) 15' 2:1 05.09.2009 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Андорра (д) 18' 5:0 22.05.2014 ТМ Иван ОРДЕЦ Нигер (д) 20' 2:1 08.09.2021 ТМ Виктор КОРНИЕНКО Чехия (г) 27' 1:1 09.10.2014 ЧЕ Сергей СИДОРЧУК Беларусь (г) 29'* 2:0 19.08.1998 ТМ Сергей КОВАЛЕВ Грузия (д) 30'* 4:0 22.08.2007 ТМ Александр ГЛАДКИЙ Узбекистан (д) 30' 2:1

* после выхода на замену.

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.