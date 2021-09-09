Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную

Чтобы открыть свой голевой счет 22-летнему защитнику понадобилось менее получаса

  • 09.09.2021 09:36
  • 495 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор Корниенко забил в дебютном матче за национальную сборную
© УАФ. Виктор Корниенко

Украина сыграла вничью в матче с Чехией (1:1).

22-летний защитник Виктор Корниенко свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперников. Он стал 17-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны. Чтобы открыть голевой счет Корниенко понадобилось менее получаса - 27 минут. Быстрее забивали первый мяч только семеро новичков, а из тех, кто выходил на игру в стартовом составе - четверо.

Самые быстрые голы дебютантов сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

07.10.2011

ТМ

Евгений СЕЛИН

Болгария (д)

7'

3:0

28.10.1992

ТМ

Юрий МАКСИМОВ

Беларусь (г)

11'*

1:1

01.09.2021

ЧМ

Даниил СИКАН

Казахстан (г)

11'*

2:2

26.06.1993

ТМ

Андрей ГУСИН

Хорватия (г)

12'*

1:3

08.09.2004

ЧМ

Алексей БЕЛИК

Казахстан (г)

15'

2:1

05.09.2009

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Андорра (д)

18'

5:0

22.05.2014

ТМ

Иван ОРДЕЦ

Нигер (д)

20'

2:1

08.09.2021

ТМ

Виктор КОРНИЕНКО

Чехия (г)

27'

1:1

09.10.2014

ЧЕ

Сергей СИДОРЧУК

Беларусь (г)

29'*

2:0

19.08.1998

ТМ

Сергей КОВАЛЕВ

Грузия (д)

30'*

4:0

22.08.2007

ТМ

Александр ГЛАДКИЙ

Узбекистан (д)

30'

2:1

* после выхода на замену.

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности