Луис ЭНРИКЕ: «Это было похоже на роды с осложнениями»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над сборной Косова (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории, и он был трудным для нас с самого начала.

У сборной Испании осталось две игры до квалификации на чемпионат мира. Одна с Грецией, а другая со Швецией. На Евро-2020 они прошли квалификацию первыми, а мы - вторыми - это будет непросто», - сказал Энрике.