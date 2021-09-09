Луис ЭНРИКЕ: «Это было похоже на роды с осложнениями»

Наставник сборной Испании – о победе над командой Косова

  • 09.09.2021 09:39
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Луис ЭНРИКЕ: «Это было похоже на роды с осложнениями»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над сборной Косова (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории, и он был трудным для нас с самого начала.

У сборной Испании осталось две игры до квалификации на чемпионат мира. Одна с Грецией, а другая со Швецией. На Евро-2020 они прошли квалификацию первыми, а мы - вторыми - это будет непросто», - сказал Энрике.

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Источник — УЕФА

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