Гарет САУТГЕЙТ: «Эта игра была самой сложной в группе»

Наставник сборной Англии – о ничьей с Польшей

  • 09.09.2021 08:39
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Гарет САУТГЕЙТ: «Эта игра была самой сложной в группе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Для нас не стало сюрпризом, что эта игра была самой сложной в группе. В начале матча мы медленно перемещали мяч, а Польша здорово прессинговала нас.

Когда ведешь 1:0, то рискуешь пропустить в концовке. Мы, несомненно, разочарованы тем, что не взяли три очка, но я должен буду оценить то, что сделали наши игроки за все эти три матча», - сказал Саутгейт.

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Источник — BBC

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