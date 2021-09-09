Гарет САУТГЕЙТ: «Эта игра была самой сложной в группе»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в квалификации чемпионата мира-2022.
«Для нас не стало сюрпризом, что эта игра была самой сложной в группе. В начале матча мы медленно перемещали мяч, а Польша здорово прессинговала нас.
Когда ведешь 1:0, то рискуешь пропустить в концовке. Мы, несомненно, разочарованы тем, что не взяли три очка, но я должен буду оценить то, что сделали наши игроки за все эти три матча», - сказал Саутгейт.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.