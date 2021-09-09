Польша
1 : 1
Англия
08.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа I. Устроили потасовку. Польша чудом спаслась в конце игры с Англией

Албания разгромила Сан-Марино, а Венгрия с трудом переиграла Андорру

  • 09.09.2021 00:15
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  • 3 комментария
Группа I. Устроили потасовку. Польша чудом спаслась в конце игры с Англией
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе I Польша чудом спаслась на последних минутах игры с Англией (1:1).

Интересно, что после свистка на перерыв произошла стычка между игроками. Участниками небольшой потасовки стали Камиль Глик и Гарри Магуайр.

Албания разгромила Сан-Марино (5:0), а Венгрия с трудом переиграла Андорру (2:1).

Квалификация ЧМ-2022

Группа I, 6-й тур

Польша  Англия – 1:1

Голы: Шиманьски, 90+2 – Кейн, 72.

Польша: Щенсны, Глик (Рыбус, 80), Беднарек, Пухач (Хелик, 80), Крыховяк (Шиманьски, 68), Линетти, Давидович, Южвяк (Франковски, 80), Модер, Левандовски, Букса (Свидерски, 63).

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Грилиш, Райс, Маунт, Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Филлипс, 8. Магуайр, 45+3. Глик, 45+3. Крыховяк, 60. Пухач, 78. Линетти, 79. Шиманьски, 90+3.

Судья: Зиберт (Германия).

8 сентября. Варшава. Стадион «Национальный».

Албания – Сан-Марино – 5:0

Голы: Манай, 32, Лячи, 58, Бройя, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80.

Венгрия – Андорра – 2:1

Голы: А.Солои, 9 (пен), Ботка, 18 – Лловера, 82.

Турнирная таблица

 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 09.09.2021 00:48
    0
    Primovocatus, 09.09.2021 00:23
    От чего спаслась? Всё равно уже на третьем месте. И вся борьба теперь с албанцами.
    А на ничью Саутгейт с кем то поспорил. Потому и не сделал ни одной замены.))
    Не будет там борьбы. У поляков гораздо легче календарь. Они возьмут минимум 8 очков, а Албания- максимум 5.
    Ссылка
    pol55
    pol55, 09.09.2021 00:40
    0
    Хорошая игра в части напряженности,Кейн сделал свою работу,поляки недостаток мастерства компенсировали своей настойчивостю переходящей в умереную грубость,которую почему то игнорировал судья(немец же) к примеру провокатора Клика (на Уокере)надо было удалять в конце 1го тайма,но поляки все таки стали героями в глазах своих болельщикой за ничью,а Англии, да пофик у нее еще 4 игры с таким очковым запасом.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 00:23 (изменен)
    0
    От чего спаслась? Всё равно уже на третьем месте. И вся борьба теперь с албанцами.
    А на ничью Саутгейт с кем то поспорил. Потому и не сделал ни одной замены.))
    Ссылка
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