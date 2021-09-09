Группа I. Устроили потасовку. Польша чудом спаслась в конце игры с Англией

8 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе I Польша чудом спаслась на последних минутах игры с Англией (1:1).
Интересно, что после свистка на перерыв произошла стычка между игроками. Участниками небольшой потасовки стали Камиль Глик и Гарри Магуайр.
Албания разгромила Сан-Марино (5:0), а Венгрия с трудом переиграла Андорру (2:1).
Квалификация ЧМ-2022
Группа I, 6-й тур
Польша – Англия – 1:1
Голы: Шиманьски, 90+2 – Кейн, 72.
Польша: Щенсны, Глик (Рыбус, 80), Беднарек, Пухач (Хелик, 80), Крыховяк (Шиманьски, 68), Линетти, Давидович, Южвяк (Франковски, 80), Модер, Левандовски, Букса (Свидерски, 63).
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Грилиш, Райс, Маунт, Филлипс, Кейн, Стерлинг.
Предупреждения: Филлипс, 8. Магуайр, 45+3. Глик, 45+3. Крыховяк, 60. Пухач, 78. Линетти, 79. Шиманьски, 90+3.
Судья: Зиберт (Германия).
8 сентября. Варшава. Стадион «Национальный».
Албания – Сан-Марино – 5:0
Голы: Манай, 32, Лячи, 58, Бройя, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80.
Венгрия – Андорра – 2:1
Голы: А.Солои, 9 (пен), Ботка, 18 – Лловера, 82.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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А на ничью Саутгейт с кем то поспорил. Потому и не сделал ни одной замены.))
А на ничью Саутгейт с кем то поспорил. Потому и не сделал ни одной замены.))
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