В среду, 8 сентября, состоялся очередной поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022, в котором Польша дома сыграла ничью с Англией (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Польша — Англия — 1:1
Голы: Шиманьски, 90 — Кейн, 2
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Источник — Футбол 1/2/3
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