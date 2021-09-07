В среду, 8 сентября, состоится матч европейской квалификации чемпионата мира-2022 в группе I между сборными Польши и Англии. Поединок пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по Киеву.

Польша

Сборная Польши уже много лет ассоциируется с персоной Роберта Левандовского. Да, форвард «Баварии» является суперзвездой футбола и наличие такого футболиста в составе автоматически увеличивает статус команды. Однако поляки не могут похвастаться успехами на международной арене. На чемпионате мира 2018 года и на Евро-2020 поляки не смогли преодолеть групповой этап. На последнем чемпионате Европы подопечные Паулу Соузы разочаровали, сыграв лишь раз вничью с Испанией, но уступили Словакии и Швеции.

В отборе на чемпионат мира у Польши все хорошо. Команда неудачно начинала отбор, потеряв очки с Венгрией, а затем уступив Англии. Но далее бело-красные набрали хороший ход. В последних двух матчах были уничтожены Албания и Сан-Марино с общим счетом 11:2. Сейчас команда занимает второе место в группе I, но на пятки наступают албанцы, у которых всего на одно очко меньше.

Англия

Англичане продолжают успешное шествие. Команда Гарета Саутгейта уверенно отыграла на Евро-2020, где уступила лишь в финале. В квалификации чемпионата мира «три льва» идут без поражений. Команда сыграла пять матчей с общей разницей 17:1. Последний раз в отборе команда пропускала еще в марте, когда обыграла Польшу (2:1). Уверенные результаты позволяют англичанам удерживать первое место в группе. Причем Англия является одной из двух сборных, которые имеют 100-процентный результат побед.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Англия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Давидович, Глик, Беднарек, Юзвяк, Крыховяк, Модер, Линетти, Рыбус, Букса, Левандовски.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Грилиш, Кейн.

8 сентября, среда