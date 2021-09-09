В среду, 8 сентября, в очередном поединке группового этапа отбора на ЧМ-2022 сборная Германии на выезде разгромила Исландию со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Исландия — Германия — 0:4
Голы: Гнабри, 5, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Германия).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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