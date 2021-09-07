Исландия
0 : 0
Германия
08.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Исландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Несколько лет назад в этом поединке фаворит не был бы очевиден, но сейчас викинги уже не те

  • 07.09.2021 10:59
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Исландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© dfb.de

В среду, 8 сентября, состоится матч европейской квалификации чемпионата мира-2022 в группе J между сборными Исландии и Германии. Поединок пройдет в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» и начнется в 21:45 по Киеву.

Исландия

 

Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.

На чемпионат Европы-2020 Исландия выйти не смогла. В своей отборочной группе она заняла третье место, пропустив вперед Францию и Турцию. Третья строчка позволила испытать удачу в стыковых матчах. В полуфинале викинги обыграли Румынию (2:1), и для получения заветной путевки оставалось победить еще и Венгрию, что сделать не удалось (поражение 1:2).

Практически лишились шансов выйти на Мундиаль исландцы и в этот раз. После пяти туров, на экваторе отбора, в их активе лишь четыре очка, а отставание от второй строчки, которая позволит сыграть в стыковых матчах, составляет 6 баллов. К слову, там находится довольно скромная Армения.

Германия

 

Немцы являются завсегдатаями чемпионатов мира, четырежды они и вовсе выигрывали Мундиаль, последний раз был в 2014 году в Бразилии. А вот на минувшем ЧМ-2018, который проходил в России, Бундестим потерпела фиаско, завершив борьбу уже после группового раунда. Сборная Германии сенсационно заняла последнее место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

Выход на Мундиаль 2022 года, который пройдет в Катаре, еще нельзя назвать выполненной задачей, однако весомую заявку немцы, которых с недавних пор возглавляет экс-наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, уже сделали. Сейчас в их активе 12 очков из 15 возможных. А разгромная победа над Исландией (3:0) в мартовском матче первого круга позволяет рассчитывать на 3 балла и в этот раз.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Германия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.24 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Исландия: Рунарссон – Тораринссон, Бр. Бьярнасон, Хермансон, Севарссон, Балдюрссон, Пальссон, Би. Бьярнасон, Гюдмюндссон, Кьяртанссон, Гудмундссон.

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Баку, Гюндоган, Кроос, Горецка, Сане, Хаверц, Гнабри.

8 сентября, среда

Исландия – Германия
Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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