Группа J. Наколотили четыре штуки. Германия разгромила Исландию на выезде

8 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе J, наколотили четыре гола, Германия разгромила Исландию на выезде (4:0) и упрочила лидерство.
В другом вечернем матче Северная Македония разошлась миром с Румынией (0:0).
Квалификация ЧМ-2022
Группа J, 6-й тур
Исландия – Германия – 0:4
Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 89.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Бьяднасон, Й.Гвюдмундссон (Торстейнссон, 71), Пальссон (Балдурссон, 89), А.Гвюдмундссон (Гудьонсен, 80), Йоханнессон (Сигурдссон, 71), Хельгасон.
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 59), Керер, Гюндоган, Гнабри (Клостерманн, 46), Хофманн (Хаверц, 46), Горецка (Вирц, 80), Сане (Мусиала, 60), Киммих, Вернер.
Предупреждения: Бьяднасон, 33. Пальссон, 60.
Судья: Экберг (Швеция).
8 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».
Северная Македония – Румыния – 0:0
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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