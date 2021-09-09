Исландия
0 : 4
Германия
08.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа J. Наколотили четыре штуки. Германия разгромила Исландию на выезде

В другом вечернем матче Северная Македония разошлась миром с Румынией

  • 09.09.2021 00:31
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Группа J. Наколотили четыре штуки. Германия разгромила Исландию на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе J, наколотили четыре гола, Германия разгромила Исландию на выезде (4:0) и упрочила лидерство.

В другом вечернем матче Северная Македония разошлась миром с Румынией (0:0).

Квалификация ЧМ-2022

Группа J, 6-й тур

Исландия – Германия – 0:4

Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 89.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Бьяднасон, Й.Гвюдмундссон (Торстейнссон, 71), Пальссон (Балдурссон, 89), А.Гвюдмундссон (Гудьонсен, 80), Йоханнессон (Сигурдссон, 71), Хельгасон.

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 59), Керер, Гюндоган, Гнабри (Клостерманн, 46), Хофманн (Хаверц, 46), Горецка (Вирц, 80), Сане (Мусиала, 60), Киммих, Вернер.

Предупреждения: Бьяднасон, 33. Пальссон, 60.

Судья: Экберг (Швеция).

8 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Северная Македония – Румыния – 0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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