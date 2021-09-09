Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября состоятся еще два четвертьфинала US Open у мужчин.
Вторыми на корты Нью-Йорка выйдут Новак Джокович из Сербии (№1 ATP) и Маттео Берреттини из Италии (№8 ATP). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии и ориентировочно начнется в 03:30 по Киеву после матча WTA.
Победитель встречи в полуфинале сыграет против Александр Зверев из Германии (№4 ATP).
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Источник — Sport.ua
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