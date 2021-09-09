Каролина Плишкова – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября состоятся четвертьфиналы US Open у женщин в верхней части турнирной сетки.
Вторыми на корты Нью-Йорка выйдут Каролина Плишкова из Чехии (№4 WTA) и Мария Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии, начало – в 02:00 по Киеву.
Победительница матча в полуфинале сыграет против британки Эммы Радукану (№150 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.