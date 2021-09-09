Каролина Плишкова – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого сентября состоятся четвертьфиналы US Open у женщин в верхней части турнирной сетки.



Вторыми на корты Нью-Йорка выйдут Каролина Плишкова из Чехии (№4 WTA) и Мария Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии, начало – в 02:00 по Киеву.



Победительница матча в полуфинале сыграет против британки Эммы Радукану (№150 WTA).

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