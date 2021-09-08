Олег ДУЛУБ: «Подписания будут, но точечные»

Новый главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, какие изменения ждут команду в ближайшее время:

«Думаю, надо сдвинуть психологию игроков, чтобы они поверили в себя. На мой взгляд, это основная причина, почему команда оказывается внизу таблицы.

Еще определяемся с тренерским штабом. Понятно, что останутся тренер вратарей, тренер по физподготовке, тренер-методист, еще ожидаем прибытие помощника.

Думаю, любой тренер с удовольствием всегда бы усилил все позиции, но сначала нужно разобраться с состоянием игроков, которые есть в распоряжении. Скорее всего, подписания будут, но точечные».

Сегодня «Львов» в контрольном матче обыграл «Карпаты» Галич.