Первый матч Дулуба. Львов провел спарринг с Карпатами

«Львов» провел первый контрольный матч при новом тренере Олеге Дулубе, который возглавил команду во время паузы на игры сборных.
«Львов» обыграл «Карпаты» Галич со счетом 3:0.
«Львов» - «Карпаты» (3:0)
Голы: Нич, 34, Якимец, 51, Эрнест, 83
Состав 1 тайм: Костик, Бусько, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец, Фране, Довгий (к), Политыло, Алваро, Нич
Состав 2 тайм: Ильющенков, Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский (Ременяк, 72), Якимец (Зозуля, 61), Довгий (к), Фране (Хамелюк, 79), Алваро (Семенив, 61), Эрнест, Шина
Источник — ФК Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.