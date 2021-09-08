КРАСНОПЕРОВ – о матче с Чехией: «Свой шанс украинцы в контратаке найдут»

Экс-игрок национальной команды – о предстоящей встрече

  • 08.09.2021 13:50
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КРАСНОПЕРОВ – о матче с Чехией: «Свой шанс украинцы в контратаке найдут»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Олег Красноперов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Чехии.
 
«Раз Александр Петраков отпустил некоторых лидеров команды, значит, тренер в матче с чехами хочет увидеть в деле ребят, которые не так часто выходят на поле, а также посмотреть на ближайший резерв. Это хороший шанс для этих игроков проявить себя, чтобы в будущем как минимум быть в обойме, а то и замахнуться на место в стартовом составе, поэтому для многих поединок с Чехией будет сравним официальному, отсюда и отдача должна быть на порядок выше.
 
Предположу, что на выезде сине-желтые в большей степени будут действовать вторым номером, однако свой шанс украинцы в контратаке найдут», – сказал Красноперов.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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Источник — zbirna.com

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